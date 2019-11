Centralina ko, Pontinvrea senza telefono e internet. Rabbia del sindaco Camiciottoli: “Telecom responsabile della situazione”

Pontinvrea. Una richiesta di aiuto e sollecito ad intervenire arrivata alla redazione di IVG.it in merito alla situazione nel comune di Pontinvrea: “Dal 15 novembre siamo senza Adsl e telefono, privati e attività commerciali, ma anche la farmacia, locali e ristoranti…”.

Forti disagi per gli abitanti del comune nella Valle dell’Erro: inutili ad ora i tentativi di chiedere un rapido intervento alla Telecom per risolvere le gravi criticità di comunicazioni. Secondo quanto appreso la linea andata in tilt dipende da una centralina, rimasta danneggiata dalla prima nevicata del 14 novembre scorso.

Il sindaco Matteo Camiciottoli, dopo aver richiesto la sostituzione dell’impianto e quindi la soluzione del problema, ancora questa mattina ha scritto in via d’urgenza una lettera alla Telecom: “Sarà responsabile se qualche anziano si sente male e non riesce a chiamare i soccorsi…”, afferma con rabbia.

“Sono passati giorni da quando è stato indicato il disservizio che crea gravi conseguenze per tutta la nostra comunità, è inaccettabile non aver ricevuto risposta e chiarimenti sull’intervento da eseguire, in tempi rapidi” aggiunge.

Tra l’altro i problemi alle linee telefoniche e all’accesso ad internet sono stati evidenziati anche in Comune: negli uffici servizio a singhiozzo, proprio nel pieno dell’emergenza neve e maltempo.

“Bisogna pensare che in contesti del genere il sistema di comunicazioni è essenziale per un comune come il nostro, una piccola realtà dell’entroterra, e non possiamo accettare un disagio di questa entità e gravità che dura da troppo tempo” conclude il primo cittadino di Pontinvrea.