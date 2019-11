Celle Ligure. Ha preso il via oggi l’iniziativa “Stellati per un giorno”, organizzata dalla Fondazione Nostra Signora di Misericordia con la partecipazione di chef operanti in alcuni ristoranti di Celle Ligure.

Si è trattato di un’occasione “gustosa” che ha visto la preparazione del pranzo odierno presso la residenza protetta N.S. di Misericordia da parte di esperti nel settore culinario, che per un giorno hanno donato la propria arte ai nonni e alle nonne ospiti della struttura di ricovero.

Foto 3 di 3





Il progetto “Stellati per un giorno” è stato ideato “per allietare le giornate degli ospiti della residenza protetta cellese – comunicato dalla fondazione – e prevede una serie di pranzi preparati dagli chef dei migliori ristoranti di Celle Ligure che, per un giorno entrano nella cucina dell’antica struttura per ‘firmare’ il menù da servire alle amate nonne e nonni presenti”.

“L’idea è stata ben accolta dai ristoratori, che hanno mostrato grande sensibilità ed entusiasmo” e dal sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia, che ha partecipato all’evento.

La curiosa iniziativa è solo all’inizio: in programma altre date, lungo i mesi a venire fino a febbraio.