Celle Ligure, “Uniti per Celle” scrive al sindaco Mordeglia per esprimere alcune preoccupazioni sui lavori destinati al rio Santa Brigida

Celle Ligure. “Questa interrogazione segue la lettera da parte di ‘Uniti per Celle’ datata 31 ottobre 2019, nella quale, in sintesi, viene riconosciuta l’importanza dell’intervento di messa in sicurezza del rio Santa Brigida, ma si manifesta preoccupazione per l’impatto che il cantiere potrebbe avere sulla vita economica del paese, in particolar modo sul settore turistico” comunica il capogruppo del gruppo consigliare Uniti per Celle Remo Zunino.

“Nella stessa lettera ci si rende disponibili per contribuire alla definizione ed esecuzione di eventuali interventi che si rendessero necessari. Considerato che non si è avuto riscontro alla lettera di cui sopra e visto quanto riportato dai giornali in data 15 novembre 2019, secondo cui i lavori dovrebbero iniziare dopo la tracciatura della segnaletica orizzontale prevista per il 18 novembre 2019 e che per gli stessi è stimata una durata di 7 mesi”.

Zunino considera anche il seguente commento del sindaco Caterina Mordeglia: “L’intervento dovrebbe durare circa 7 mesi, speriamo che vengano conclusi entro giugno così da non creare ulteriori problemi a un traffico già congestionato in quel periodo”. Prosegue Zunino: “E le conseguenti perplessità relative all’ultima affermazione, in quanto il cronoprogramma del cantiere dovrebbe essere attentamente monitorato in modo tale da poter mettere in atto le azioni correttive del caso qualora eventuali contrattempi inficiassero la data di riconsegna, non affidandosi ad una generica buona volontà o alla speranza che tutto vada per il meglio”.

Il gruppo di Uniti per Celle, a questo punto, chiede:

– se è previsto, compatibilmente con il rispetto delle norme, che i lavori possano essere portati avanti anche nei giorni festivi, nei fine settimana, nelle ore serali o notturne;

– come il sindaco e la giunta intendono adoperarsi per garantire che il cantiere sia completato entro la fine di maggio;

– con quale frequenza la giunta informerà la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche programmate.

“Si nota inoltre che non vi sono comunicazioni ufficiali circa il servizio pubblico dei trasporti in modo da consentire alla cittadinanza di organizzarsi per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio” commenta Remo Zunino.

Di seguito la lettera:

“Caro sindaco,

pur riconoscendo l’importanza dell’intervento di messa in sicurezza del rio Santa Brigida, non possiamo esimerci dall’esprimere preoccupazione sui tempi per la realizzazione dell’opera e nello specifico, prendendo atto del ritardo dell’inizio dei lavori da parte di ANAS, sui tempi necessari alla riqualificazione della tombinatura del torrente nel tratto stradale di competenza, considerando

che il ritardo di inizio lavori avrà conseguenze sulla data prevista di ultimazione del cantiere (prima decade di maggio 2020).

Tale situazione, molto probabilmente, comporterà una posticipazione di fine lavori verso l’inizio della prossima stagione estiva. In tale contesto, vogliamo sottoporre alla Tua attenzione la nostra preoccupazione circa il rischio di una compromissione della prossima stagione estiva e, pertanto, sollecitiamo un Tuo costante monitoraggio delle opere e della loro realizzazione nel rispetto del programma di lavoro.

Ti chiediamo altresì di valutare il coinvolgimento di autorità, quale il Prefetto di Savona, per agire con tempestività e determinazione sull’ANAS per garantire il rispetto delle tempistiche. Siamo poi venuti a conoscenza che entro l’anno alcune attività commerciali situate nel centro storico chiuderanno e riteniamo che una situazione caotica del traffico veicolare non potrà che contribuire in modo negativo ad accentuare le difficoltà di quei pochi imprenditori che, con grave difficoltà, riescono a sopravvivere alla crisi congiunturale in atto da molto tempo.

Quale gruppo di minoranza siamo a disposizione per contribuire, nei modi e nei tempi da stabilire, alla definizione ed esecuzione di eventuali interventi che si rendessero necessari”.