Celle Ligure. Un cittadino indignato denuncia alcune mancanze di decoro della propria città.

“Anziché affidare il mio sdegno ai social network, come è ormai costume fare, ho deciso di sottoporre alla vostra attenzione il degrado in cui versa uno dei bei giardini pubblici del mio piccolo paese; in questi bei giardini sono state addirittura divelte le panchine dal terreno, la pavimentazione è sporca, non esiste un accesso idoneo ad abbattere le barriere architettoniche e quello che resta dell’arredo urbano è sconsolante”.

“Date voce ad un cittadino indignato che vorrebbe un’amministrazione comunale a misura d’uomo, donna, bambino, turista e pure amico a 4 zampe. I giardini in allegato si trovano in centro paese ed ospitano anche la targa commemorativa ai Fratelli Figuccio, motivo per cui l’incuria in cui versano fa ancora più male!”.