Celle Ligure, il maltempo rinvia l’inizio del cantiere sull’Aurelia

Celle Ligure. Revocata la chiusura notturna della statale Aurelia a Celle Ligure per l’attivazione del codice arancione di allerta meteorologica. L’annuncio da parte di Anas in relazione all’avvio del cantiere per i lavori di messa in sicurezza del rio Santa Brigida.

Per questa notte, infatti, era previsto l’intervento di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale del cantiere.

Dunque il maltempo provoca uno slittamento sul via ai lavori propedeutici.

Le attività in programma necessitano della chiusura temporanea della statale Aurelia dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220. I mezzi di soccorso potranno transitare regolarmente.

Durante la chiusura la viabilità sarà deviata sulla rete locale e a pedaggio (via Alba Docilia, via De Rege, via S. Sebastiano, via Paolo VI, SP334 e A10).

Secondo il cronoprogramma l’intervento dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio, ma è forte la preoccupazione che la messa in sicurezza possa arrivare a ridosso dell’estate.