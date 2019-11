Celle Ligure, Andrea Traverso:”Grande secondo tempo, siamo in salute”

Loano. Il Celle vince (3-0) a Loano, compiendo un importante balzo in avanti in classifica.

“Dopo un primo tempo sufficiente, abbiamo giocato una seconda frazione di gioco ad alti livelli, che ci hanno permesso di portare a casa tre punti preziosi per la nostra classifica – dichiara il ds Andrea Traverso – il momento che ha deciso la gara è stato il rigore (ndr, procurato da Piombo) messo a segno da Raiola, che ha dato il là alla nostra vittoria”.

“La classifica è corta e nel giro di pochi punti si passa dai play off alla zona calda della bassa classifica, ragion per cui dobbiamo affrontare ogni partita al massimo della condizione fisica e mentale, a cominciare dalla prossima trasferta in casa del Via Acciaio“.