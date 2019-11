Carcare, l’assessore Bertone: “Dopo le dichiarazioni della minoranza sono convinta che la delega alla gentilezza sia davvero utile”

Carcare. “Se per caso avessi avuto qualche perplessità sulla nuova delega (che, sottolineo, è simbolica ma secondo me rivoluzionaria in questa società in cui la rissa verbale è ormai la normalità), la reazione del gruppo di opposizione “Lorenzi sindaco” mi ha convinta del fatto che, qui, ci sia davvero la necessità di rispolverare un po’ di gentilezza”.

Così l’assessore Enrica Bertone risponde alle dichiarazioni della minoranza, che ha aspramente ribattuto alla scelta dell’amministrazione comunale di accettare l’invito della rete nazionale a inserire Carcare tra i Comuni italiani in cui si combattono maleducazione e arroganza.

“Gentilezza significa tolleranza, uscire dall’individualismo quotidiano e aprire la mente al resto del mondo. Per esperienza, essere trattati con cortesia è piacevole e, spesso, porta a comportarsi nello stesso modo. Essere invece sempre sotto processo da persone negative, che oltre ad urlare, persino nelle sedi istituzionali, non perdono mai tempo per denigrare a torto il loro paese pur di avere visibilità, è davvero svilente. Invito i consiglieri a dimostrare un po’ più di amore per Carcare, come hanno millantato di avere in campagna elettorale, magari aiutando con gentilezza la giunta a migliorarsi, o partecipando di più alla vita associativa del paese, nonchè polemizzare sulla base di esperienze maturate sul campo e non, solo, nella perenne trincea contro la maggioranza”.