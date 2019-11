Carcare. Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, aderendo alla proposta delle associazioni “Cor et Amor” e “Mezzopieno”, ha riconosciuto la delega alla gentilezza ad Enrica Bertone.

Si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l’unità della comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Si tratta della seconda delega alla “gentilezza” nella provincia di Savona: la prima era stata data alla consigliera Martina Isoleri ad Albenga. In tutta Italia, sono 60 ad essere stati nominati con tale delega. E’ stata ufficializzata anche l’adesione alla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza.

Entrando a far parte della Rete Italiana degli Assessori alla Gentilezza, gli assessori si prendono formalmente gli impegni di riconoscere la delega alla gentilezza attraverso un atto pubblico, di partecipare con il proprio Comune/Provincia/Regione alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza (22 settembre), di promuovere almeno un’iniziativa per la diffusione della cultura della gentilezza nel corso dell’anno sul proprio territorio, di condividere le iniziative e le buone pratiche tra assessori alla gentilezza e collaborare per il perseguimento degli obiettivi della rete degli assessori alla gentilezza, di adottare un protocollo per la comunicazione gentile con la propria comunità e con la stampa, di utilizzare il logo istituzionale della Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza nella comunicazione ufficiale del proprio assessorato e nelle iniziative che lo riguardano e di nominare, con responsabilità “ambasciatori” per sensibilizzare alla gentilezza, la propria comunità locale.