Campus e biblioteca chiusi nei weekend? Ci pensano i ragazzi con l’Aula Studio autogestita

Savona. “Possibile che di sabato non ci sia un posto adatto per studiare?”. È a questa domanda che alcuni ragazzi universitari e liceali hanno voluto rispondere quando, nel 2016, hanno deciso di aprire un’aula studio nei locali della Parrocchia di Sant’Ambrogio nel quartiere di Legino, Savona.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, da parte dei ragazzi, di studiare insieme anche durante i week-end, in seguito alla chiusura, al sabato e alla domenica, del Campus universitario di Savona e della Biblioteca civica Monturbano.

La loro piccola attività si basa pienamente sul volontariato. Sono proprio i ragazzi infatti, una quindicina circa, ad aprire le aule e ad organizzare i turni per garantire che ci sia sempre uno di loro a disposizione degli utenti. L’aula studio comprende due stanze (una silenziosa e una in cui, moderatamente, si può parlare) con servizio caffè per i famosi “5 minuti di pausa” e si rivolge principalmente a studenti universitari e delle superiori. “Abbiamo trovato utile offrire un servizio del genere sul territorio – spiegano i ragazzi – e grazie a questa iniziativa abbiamo anche avuto la possibilità di conoscere e integrare ragazzi nuovi”.

L’aula studio si trova in piazza Don Aragno 6 e aprirà solo al sabato durante le sessioni di esami universitari (ovvero da novembre a febbraio, da aprile a luglio e a settembre). Per questa sessione, infatti, sarà aperta dal 16 novembre 2019 al 22 febbraio 2020, con orario continuato dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i sabati 14 e 21 dicembre 2019, per altre iniziative della Parrocchia.

Per qualsiasi informazione, aggiornamenti e chiarimenti è possibile seguire l’Aula Studio sulle pagine social di Instagram @Aula_Studio_Savona e di Facebook Aula Studio.