Campionato Uisp Val Bormida: la Dessino Sementi prevale sul Pallare FC per 5 a 4

Pallare. Venerdì 22 novembre è terminata la quinta giornata del campionato Uisp di calcio a 5 girone Val Bormida.

Nella prima partita della serata vittoria di misura della Dessino Sementi nei confronti della squadra locale, il Pallare FC. Si decide tutto nella prima frazione di gioco, dove la Dessino Sementi riesce per una marcatura a portare a casa l’intera posta raggiungendo in classifica i Nati per Vincere in seconda posizione.

Nel secondo incontro netta affermazione del Bar Bologna a scapito delle Cengiadi.it; con questa vittoria rientra nei quartieri alti della graduatoria. Bar Bologna che, giornata dopo giornata, sta formando un collettivo che potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nella fase finale del torneo.

Nel terzo incontro si sono affrontate la Trench FC e la Broker Automobili; entrambi gli schieramenti con la volontà di dare un’inversione di marcia all’andamento del loro torneo. La Broker Automobili riesce a sbloccarsi con una prestazione convincente; sugli scudi Giampieri, autore di cinque reti.

I tabellini:

Pallare FC – Dessino Sementi 4-5

Pallare FC: E. Panelli, D. Ferraro, J. Panelli, N. Astiggiano, M. Panelli, O. Panelli, G. Varacallio

Dessino Sementi: A. Dainese, M. Torrello, A. Finocchiaro, M. Ceccarel, S. Belerio, A. Ferraris, S. Briano

Reti Pallare FC: O. Panelli (2), M. Panelli, D. Ferraro

Reti Dessino Sementi: N. Torrello (2), S. Belerio, S. Briano, A. Finocchiaro

Bar Bologna – Cengiadi.it 15-3

Bar Bologna: P. Toffanello, S. Di Noto, M. Kararaj, A. Kararaj, M. Mozzone, B. Lulaj, S. Odella

Cengiadi.it: G. Donadio, A. Vitale, D. Piana, R. Pregliasco, A. Piana, L. Araldo, V. Mallarini

Reti Bar Bologna: B. Lulaj (5), M. Kararaj (5), M. Mozzone, S. Di Noto, S. Odella

Reti Cengiadi.it: A. Piana (2), V. Mallarini

Trench FC – Broker Automobili 4-11

Trench FC: F. Coccorullo, G. Venturini, S. Coccorullo, S. Lequio, S. Lo Vetere, D. Lamaud, P. Ciappellano, J. Santi

Broker Automobili: A. Murialdo, A. Bossolasco, A. Panara, M. Giampieri, M. Magni, A. Iannicelli, F. Parodi

Reti Trench FC: S. Coccorullo (2), S. Lo Vetere, J. Santi

Reti Broker Automobili: M. Giampieri (5), M. Magni (2), A. Panara (2), A. Iannicelli, A. Bossolasco A (1)

Nella foto sopra: Trench FC

Valerio Mallarini (Cengiadi.it)

Alessandro Vitale (Cengiadi.it)

Marco Giampieri (Broker Automobili)

Alex Bossolasco (Broker Automobili)

Angelo Panara (Broker Automobili)