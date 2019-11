Pallare. È iniziata la sesta giornata del campionato Amatori Calcio a 5 Val Bormida con uno scontro al vertice tra Dessino Sementi e Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena. Quest’ultima, al termine di una partita molto sentita, riesce ad avere la meglio sull’avversario per 3-0; un risultato che premia oltremodo la vincente in quanto l’incontro è stato molto equilibrato.

Nel secondo incontro l’Hellas Peroni mette a frutto i miglioramenti fatti vedere nelle ultime uscite superando di misura il Pallare FC grazie anche ad un Nicola Rizzolo in serata, autore di due reti.

La serata si conclude con Desperados contro gli Sciancati; questi ultimi gestiscono in maniera positiva la partita ma, complice un netto calo di concentrazione nella fase finale, si fanno dapprima recuperare e poi superare dai Desperados, trascinati da Brero a segno tre volte.

I tabellini:

Dessino Sementi – Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena 0-3

Dessino Sementi: Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Briano S., Dainese A., Gandolfo E.

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Cutuli S., Tacchini D., Tatti A., Adami L., Schionatti S.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Tatti, Adami, Caruso

Hellas Peroni – Pallare FC 5-4

Hellas Peroni: Rizzolo N., Martorana S., Vero A., Manti L., Canopoli A., Chinelli J.

Pallare FC: Musetti A., Panelli J., Panelli E., Zunino A., Panelli M., Panelli O., Delbuono S.

Reti Hellas Peroni: Rizzolo N. (2), Martorana S., Manti L., Vero A.

Reti Pallare FC: Panelli O. (3), Panelli J.

Desperados – Sciancati 6-5

Formazione Desperados: Vacca S., Siri M., Ferruccio M., Bergero R., Delpino D., Verardo M., Cera F., Brero A.

Formazione Sciancati: Canepa E., Chiarlone M., Balato F., Sulca R., Avdullay Z., Domeniconi A., Bejaj E.

Reti Desperados: Brero A. (3), Vacca S., Siri M., Delpino D.

Reti Sciancati: Sulca R. (3), Bejaj E., Avdullay Z.

Nella foto sopra: Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena

Zyk Avdullaj (Sciancati)

Francesco Balato (Sciancati)

Simone Delbuono (Pallare FC)

Alessio Musetti (Pallare FC)

Daniele Galliano (Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena)