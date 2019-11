Campi innevati: rinviate Cairese-Molassana e quattro partite di Seconda Categoria

Cairo Montenotte. La neve, caduta copiosamente sulla Val Bormida nelle scorse ore, ha reso impraticabili la maggior parte dei terreni di gioco.

Sono stati ufficializzati cinque rinvii di partite in programma domani, limitatamente agli incontri che coinvolgono le prime squadre. Numerose, infatti, sono anche le partite giovanili saltate in questo weekend.

In Eccellenza non si giocherà l’incontro tra Cairese e Molassana Boero, valevole per la 10ª giornata.

Per il girone B di Seconda Categoria sono stati rinviati quattro match della 5ª giornata: Sassello-Dego, Rocchettese-Mallare, Murialdo-Santa Cecilia, Calizzano-Priamar Liguria.

Nei prossimi giorni verranno rese note le date dei recuperi. L’ipotesi più probabile è che vengano disputati mercoledì 27 novembre. A seconda delle condizioni dei campi, potrebbero trovare sede negli impianti delle località costiere.