Roccavignale. “Ore 5.45 Millesimo/Roccavignale. Non è possibile che ogni volta che nevica la situazione si complichi in questo modo”. Sono le parole con cui Mauro Righello, ex sindaco di Millesimo e attuale consigliere regionale, commenta quanto accaduto all’alba sulla Sp28, bloccata da un Tir sorpreso dalla nevicata mentre percorreva la provinciale senza catene.

“Credo – scrive Righello – che occorra cambiare i fondamentali della gestione del blocco autostradale per i mezzi pesanti in caso di nevicate”. L’obiettivo è proprio evitare episodi come quello di stanotte, con il Tir “dirottato” sulla Sp28. “Proprio ieri – annuncia il consigliere – ho presentato in Regione istanza in tal senso”.

Foto 2 di 2



L’interrogazione, firmata anche da Giovanni Lunardon, chiede alla giunta di sapere “se e quali azioni sono state o verranno intraprese da Regione Liguria con i soggetti aventi causa, in particolare sulla tratta A6 Torino-Savona, per superare le difficoltà riguardanti la viabilità statale, provinciale ed urbana in occasione di attuazione dei suddetti protocolli in caso di emergenza neve“.

Righello conclude dicendo “grazie ai volontari della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine impegnati anche in queste circostanze”.