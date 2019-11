Calcio a 5, Pallare: parità nello scontro al vertice tra Dessino Sementi e Nati per Vincere

Pallare. Nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, è iniziata la quarta giornata del campionato Uisp Amatori Val Bormida, che si svolge a Pallare.

Il Bar Bologna si posiziona nelle zone alte della classifica con la netta affermazione su Broker Automobili; da segnalare l’ottima prestazione di Kasaj, autore di tre reti.

Il secondo incontro, il match clou della serata, lo scontro al vertice tra Dessino Sementi e Nati per Vincere, si è concluso con un pareggio combattuto al termine di una partita in alcune fasi molto accesa; entrambe le formazioni reclamano fin da ora un ruolo da protagonista nel torneo.

Il terzo incontro ha visto gli Sciancati proseguire nella loro striscia positiva vincendo di larga misura sulle Cengiadi.it con Sulca che segnando ben sei reti balza in cima alla classifica marcatori.

I tabellini:

Broker Automobili – Bar Bologna 3-9

Broker Automobili: A. Murialdo, Scotti, Bossolasco, Panara, Giampieri, Magni, Iannicelli

Bar Bologna: Toffanello, Di Noto, E. Kasaj, M. Kararaj, A. Kararaj, Garau

Reti Broker Automobili: Iannicelli, Panara, Bossolasco

Reti Bar Bologna: E. Kasaj (3), Paglionico (2), Garau (2), A. Kararaj, Di Noto

Dessino Sementi – Nati per Vincere 3-3

Dessino Sementi: Dainese, D. Oliveri, S. Briano, Ferraris, Belerio, Torrello

Nati per Vincere: Dolermo, Delpiano, Valle, Massaro, Marsiglia, Kadrija, Viazzo, Pistoia

Reti Dessino Sementi: Torrello (3)

Reti Nati per Vincere: Massaro, Valle, Viazzo

Cengiadi.it – Sciancati 4-13

Cengiadi.it: Donadio, D. Piana, A. Piana, N. Ieno, V. Mallarini

Sciancati: Canepa, Ogici, Musetti, M. Chiarlone, G. Orsi, Sulca, Bejaj

Reti Cengiadi.it: A. Piana, N. Ieno, D. Piana

Reti Sciancati: Sulca (6), Musetti (3), Ogici (3), Bejaj

Nella foto sopra: Sciancati, ancora vincenti

Davide Oliveri (Dessino Sementi)

Marco Pistoia (Nati per Vincere)

Valerio Mallarini (Cengiadi.it)