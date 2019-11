Calcio a 5, Pallare: Nati per Vincere e Ciucateri, vittorie convincenti

Pallare. Nella serata di ieri, lunedì 18 novembre, la quinta giornata del campionato Uisp di calcio a 5 all’interno dell’impianto comunale di Pallare si è svolta regolarmente.

Nel primo incontro gli Sciancati hanno perso di misura contro i Ciucateri; questi ultimi, in netta ripresa, stanno fornendo prestazioni sempre più convincenti. Ottima la prova di Alessio Pizzorni, autore di due marcature.

Nel secondo incontro i Nati per Vincere hanno superato nettamente la Hellas Peroni, posizionandosi nei piani nobili della classifica. Nati per Vincere, nettamente rinforzati rispetto alla passata stagione, hanno confermato di poter ambire alla vittoria finale.

A chiudere la giornata, la formazione capolista Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena, che ha avuto la meglio sui Desperados, i quali, nonostante la sconfitta, nella prima parte del match sono riusciti a creare qualche problema alla squadra avversaria. Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena, con questa vittoria, si conferma solitariaa al comando della classifica.

Di seguito i tabellini.

Sciancati – Ciucateri FC 4-7

Sciancati: Canepa, A. Ogici, Chiarlone, Orsi, Sulca, Domeniconi, Bejaj

Ciucateri FC: Prando, Miraglia, Pizzorni, A. Rossi, H. Meirano

Reti Sciancati: A. Ogici (2), Sulca (2)

Reti Ciucateri FC: A. Rossi (2), Prando (2), Pizzorni (2), H. Meirano

Nati per Vincere – Hellas Peroni 4-0

Nati per Vincere: Pistoia, Valle, Dolermo, Marsiglia, Kadrija, Viazzo, Delpiano, Carle

Hellas Peroni: N. Rizzolo, Marella, Vero, Manti, Canopoli

Reti Nati per Vincere: Marsiglia, Valle, Kadriya, Pistoia

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena – Desperados 7-2

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano, Caruso, Tacchini, Tatti, Adami

Desperados: Ferruccio, Siri, Garbero, Bergero, Delpino, Verardo, Brero

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Caruso (3), Adami (2), Tatti (2)

Reti Desperados: Delpino (2)

Nella foto sopra: Desperados

Stefano Valle (Nati per Vincere)

Diego Dolermo (Nati per Vincere)

Marco Pistoia (Nati per Vincere)

Herolind Kadrija (Nati per Vincere)

Davide Viazzo (Nati per Vincere)

Loris Garbero (Desperados)

Mattia Verardo (Desperados)