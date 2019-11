Calcio a 5, Amatori Val Bormida: Bar Bologna e Nati per Vincere si confermano squadre di vertice

Pallare. Si è chiusa ieri, venerdì 29 novembre, la sesta giornata del campionato Uisp Amatori Val Bormida; un turno che ha riservato molte sorprese.

Nella gara di apertura della serata le Cengiadi.it riescono a conquistare il suo primo punto pareggiando contro la Broker Automobili un incontro molto combattuto.

Nel secondo incontro il Bar Bologna continua la sua striscia vincente battendo gli ottimi Ciucateri e salendo così in terza posizione, dove affianca la Dessino Sementi. Il Bar Bologna nelle ultime uscite ha dimostrato di poter ambire alla vittoria finale; da segnalare l’ottima prestazione di Kasaj, autore di due reti.

La serata si è conclusa con il netto successo dei Nati per Vincere contro la Trench FC; con questa vittoria la formazione rossoblù si attesta in seconda posizione, consolidando la qualificazione al girone di Eccellenza che porterà alla finalissima. Miglior marcatore della serata con ben quattro reti è Dagna, che trascina i Nati per Vincere nonostante la buona prova difensiva espressa dalla Trench FC.

I tabellini:

Cengiadi.it – Broker Automobili 6-6

Formazione Cengiadi.it: Donadio G., Marenco A., Vitale A., Pregliasco R., Ranalli G., Piana A., Mallarini V.

Formazione Broker Automobili: Murialdo A., Scotti M., Bossolasco A., Panara A., Briano M., Giampieri M., Magni M., Iannicelli A.

Reti Cengiadi.it: Piana A. (3), Mallarini V. (2), Vitale A.

Reti Broker Automobili: Magni M. (3), Iannicelli A. (2), Briano M.

Ciucateri – Bar Bologna 1-4

Formazione Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Rossi G., Aondio F., Meirano A.

Formazione Bar Bologna: Toffanello P., Paglionico M., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Garau M., Mozzone M.

Reti Ciucateri: Rossi G.

Reti Bar Bologna: Kasaj E. (2), Mozzone M., Paglionico M.

Nati per Vincere – Trench FC 6-1

Formazione Nati Per Vincere: Dolermo D., Valle S., Massaro R., Marsiglia S., Valenti G., Viazzo D., Dagna M., Bracco M.

Formazione Trench FC: Coccorullo F., Venturino G., Coccorullo S., Lo Vetere S., Lamaud D., Santi J., Piccardo F.

Reti Nati Per Vincere: Dagna M. (4), Viazzo D., Bracco M.

Reti Trench FC: Lo Vetere S.

Nella foto sopra: Bar Bologna

Broker Automobili

Ciucateri

Diego Dolermo (Nati per Vincere)

Simone Coccorullo (Trench FC)

Marco Mozzone (Bar Bologna) con Alessio Mozzone