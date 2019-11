Cairo Montenotte, Xibilia: “A rischio l’albero tra corso Dante e via Fratelli Francia”

Cairo Montenotte. “In seguito alla pesante nevicata di stanotte, è sostanzialmente avvenuto un crollo interno all’albero non potato tra corso Dante e via Fratelli Francia”. A denunciarlo è Franco Xibilia, portavoce dei Cobas Valbormida.

“Un albero pericoloso – sostiene – non potato nonostante le promesse scritte comunali. Gli abitanti del palazzo al n.6 se ne sono resi conto sia per la striscia di neve, sia perchè si vedono tre quarti del campanile che il giorno prima non si vedeva”.

“Ora – scrive in una lettera indirizzata all’Ufficio Tecnico del Comune e a uno studio legale – è necessaria una perizia per verificare il livello di pericolosità dell’albero e una potatura d’urgenza. Speriamo in un intervento celere”.