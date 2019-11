Cairo, il ricordo del dottor Gaiero regala il successo al concorso letterario a lui dedicato 

Cairo Montenotte. Tutto esaurito al teatro “Chebello” di Cairo per la serata di premiazione del concorso letterario nazionale dedicato al dottor Giorgio Gaiero, ideato dalla scrittrice Giuliana Balzano in collaborazione con l’associazione “Franco Tessore” e l’Amministrazione comunale.

Presenti per l’occasione anche numerosi partecipanti che hanno percorso chilometri (ad esempio da Roma e Vicenza) per essere presenti alla prima edizione di un’iniziativa che ha tutta l’aria di diventare un appuntamento annuale imperdibile.

Non è mancata la commozione nel ricordare la figura del pediatra che, come ha sottolineato il sindaco, Paolo Lambertini, non ha svolto solo la professione del medico, ma, grazie alla sua incommensurabile umanità, è stato il più grande benefattore della Val Bormida. Ogni persona presente ieri sera ha reso omaggio alla famiglia Gaiero, alla moglie Graziella, al figlio Alberto, che onora le orme del padre ed è il primario della pediatria del San Paolo di Savona, alla figlia Alessandra e ai nipoti. Il dottor Giorgio Gaiero proprio ieri avrebbe compiuto 85 anni, ma la sua memoria è per tutti ancora viva, ne sono testimoni l’affetto e la stima che grandi e piccini continuano a tributare ad un grande uomo.