Cairo: deceduto Franco Xibilia, insegnante e portavoce dei Cobas

Cairo Montenotte. È mancato la notte scorsa il professor Franco Xibilia, insegnante di lettere alla scuola media di Cengio e membro attivo nella confederazione provinciale dei Cobas.

Classe 1958, il docente era molto conosciuto per le sue battaglie in difesa dei lavoratori, dell’ospedale cairese e della scuola, nonché per le ricerche sui partigiani e il suo antifascismo.

La mamma, Lidia Prato, scomparsa un mese fa all’età di 90 anni, era stata una memoria storica delle deportazioni cairesi al campo di sterminio di Mauthausen.