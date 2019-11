Cairese, Matteo Giribone:”Abbiamo festeggiato alla grande il nostro centenario”

Cairo Montenotte. La Cairese stronca (3-1) la corazzata Sestri Levante… grande è la felicità dell’ambiente gialloblù e del direttore sportivo Matteo Giribone.

“E’ stata la giornata perfetta, abbiamo festeggiato, alla grande, il centenario – afferma il ds – ritrovando, con grande piacere, tanti vecchi amici al campo sportivo, che hanno potuto assistere alla nostra grande prestazione”.

“Mi voglio complimentare con mister Beppe Maisano e tutta la squadra per aver prevalso su una squadra forte come il Sestri Levante, segnando tre goal splendidi, quello di Di Martino vale da solo il prezzo del biglietto – sorride Giribone – i tredici punti in classifica testimoniano la bontà del nostro campionato, domenica andiamo ad Alassio per continuare il nostro trend positivo”.