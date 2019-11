Savona. Dopo la nuova chiusura imposta ieri pomeriggio, nonostante la pioggia di oggi si continua a lavorare sul tratto di Cadibona per consetire una riapertura prima possibile e mettere un parziale freno ai grossi disagi dei collegamenti con la Val Bormida.

Questa mattina operai e personale tecnico sono tornati sul luogo della frana, dove è stato rilevato la presenza di un nuovo pericolo, in un punto diverso da quello che era franato nella notte del 23 novembre scorso. La presenza di un costone della parete pericolante e l’avvicinarsi di una nuova precipitazione sono stati i due fattori che hanno costretto la Provincia a prendere la decisione di chiudere nuovamente l’arteria.

Il costone è legato però ad un terreno privato, nel quale ieri si è aggravato uno smottamento, che si è aggiunto alla già precaria situazione di instabilità di tutto il versante. Il privato è già al lavoro per risolvere il problema, assieme all’azione congiunta della Provincia.

Secondo quanto appreso, l’idea è quella di creare un “senso unico alternato allungato” rispetto alla precedente riapertura, che dovrebbe garantire maggiore sicurezza. Meteo permettendo, la strada potrebbe essere riaperta già dopodomani, ma naturalmente i condizionali sono d’obbligo considerato sia il maltempo in atto quanto l’intervento complessivo di messa in sicurezza.

Alle prime ore del mattino nuovo sopralluogo del consigliere provinciale delegato alla viabilità Luana Isella e del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Quanto alla situazione delle altre strade provinciali: il presidente Pierangelo Olivieri ha firmato lavori in somma in urgenza per una quindicina di cantieri in atto sui collegamenti franati o in dissesto. Stando a quanto stabilito in sede di Prefettura la priorità sono le persone isolate e gli sfollati (quindi le strade a Varazze, Rialto, Celle Ligure e Stella), poi le situazioni viarie critiche come la Sp 490 del Melogno e la Sp 49 Palo-Sassello.

“Oggi pomeriggio è previsto un nuovo aggiornamento sulla situazione, in particolare per il Cadibona” ha detto Luana Isella.

“Nonostante l’allerta le ditte stanno lavorando per intervenire sul nuovo fronte di emergenza, in collaborazione con i frontisti si corre per garantire un’apertura a senso unico allungato nel più breve tempo possibile, impossibile fare una previsione sulla riapertura in questo momento. L’obiettivo è riaprire venerdì mattina, con una speranza su domani su cui sarà possibile però dare certezza solo in serata” ha sottolineato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.