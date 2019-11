Savona. Bisognerà attendere ancora fino a domani mattina per poter transitare sulla strada statale 29 del Colle di Cadibona, che è chiusa a causa di una frana verificatasi a Maschio, frazione di Savona. Oggi all’ora di pranzo nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Giovanni Toti, e del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Attualmente continuano i lavori per il ripristino della sede stradale. Una corsia, quella che scende verso mare, è stata liberata accumulando sull’altra corsia, quella che va verso monte, la terra rimossa. Nel pomeriggio verranno ultimate le verifiche sul versante franato e, se non emergeranno nuove problematiche, da domattina (forse addirittura già da stasera) sarà possibile transitare sul tratto.

Foto 3 di 7













Perché la viabilità torni alla normalità, però, occorrerà ancora del tempo. Per ora, infatti, si potrà circolare solamente a senso unico alternato regolato da semaforo. Non sono previste limitazioni per i mezzi pesanti.

Al momento i soli veicoli che possono transitare sono quelli di emergenza, ai quali è consentito il passaggio attraverso un accesso controllato.

Pertanto l’importante strada che collega Savona e la Val Bormida, resa fondamentale per gli spostamenti a seguito del crollo del viadotto della A10, verrà riaperta a senso unico alternato questa sera o al più tardi domani, martedì 26 novembre, se verrà accertata la sicurezza della sede stradale.