Cade dal secondo piano di un palazzo: grave una donna

Quiliano. Pochi minuti fa a Quiliano una signora è caduta dal secondo piano di un palazzo in via Garzi, nell’entroterra della località quilianese.

Le cause dell’incidente al momento sono ancora ignote, probabile una caduta accidentale: l’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in via di accertamento.

Sul posto, in questo momento, sono presenti i carabinieri, la polizia municipale, il 118 e la Croce Rossa di Quiliano per i primi soccorsi alla donna precipitata da una altezza di diversi metri.

Per lei è stato disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito dei gravi traumi riportati nella caduta. E’ stata intubata e trasferita d’urgenza presso il nosocomio pietrese.

Aggiornamenti in corso.