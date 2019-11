Cade da una parete, volo di oltre 5 metri: soccorsa con l’elicottero

Nasino. Incidente nel pomeriggio di oggi su una parete per l’arrampicata a Nasino, nell’entroterra albenganese.

Secondo quanto appreso una donna, impegnata in una arrampicata su una falesia, è caduta per cause ancora in via di accertamento, compiendo un volo di oltre 5 metri. Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei vigili del fuoco, di personale sanitario e del 118.

La freeclimber ha riportato alcune ferite a seguito dell’infortunio.

E’ stato attivato l’elicottero per il trasporto in ospedale considerata la zona particolarmente impervia e difficile per i soccorritori. Per lei è stato disposto il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure.