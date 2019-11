Borgio Verezzi. Era stata interdetta al traffico il 23 novembre scorso a causa di una frana la strada che da Verezzi porta alla frazione finalese di Gorra, in via Barilli.

In queste ore gli operai del comune di Borgio Verezzi stanno lavorando per rimuovere i detriti caduti e ripristinare la viabilità, che, salvo imprevisti, dovrebbe tornare regolare in serata.

Le criticità, a Borgio, riguardano anche la via Aurelia. Ieri, infatti, il percorso verso Finale Ligure è stato chiuso a causa di una frana che ha interessato uno smottamento subito dopo la galleria della “Caprazoppa”.

Il ripristino del collegamento tra Gorra e Verezzi rappresenta una soluzione di viabilità alternativa all’Aurelia chiusa alla Caprazoppa.

