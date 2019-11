Borgio Verezzi, riaperto il passaggio a livello a veicoli e pedoni: completati i lavori sulla linea ferroviaria

Borgio Verezzi. Il passaggio a livello di Borgio Verezzi è stato riaperto ai veicoli ed ai pedoni. Lo comunicano dal comando della polizia locale della cittadina rivierasca. Nonostante il maltempo e l’allerta meteo, con quasi due giorni di anticipo rispetto alle tempistiche previste, torna regolare la situazione viabilità dopo i lavori di questi giorni.

Dalle 20 di domenica 17 novembre il transito in ingresso e in uscita dalla località del ponente savonese era stato interrotto a causa di lavori di rifacimento della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello tra la via Aurelia e via 25 Aprile: un intervento programmato da tempo da Rfi.

Leggi anche Informazione Borgio Verezzi, il passaggio a livello chiuso a veicoli e pedoni per una settimana

La circolazione veicolare era stata deviata verso Pietra Ligure, sulla via Aurelia, mentre i veicoli in uscita dovevano obbligatoriamente transitare nel comune di Pietra Ligure (viale della Repubblica e vie limitrofe) per raggiungere la via Aurelia.

Ieri sono stati completati i lavori e sono stati svolti i test di natura tecnica sul tratto ferriviario, che hanno dato esito positivo, così il via libera alla riapertura del passaggio a livello, avvenuto nella tarda serata di ieri, alle 22 e 50.