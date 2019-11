Borgio Verezzi. Anche quest’anno la scuola di Borgio Verezzi si distingue per i progetti legati alla tutela dell’ambiente aderendo al movimento “plastic free”.

Grazie alla donazione della mamma di un ex alunno, da oggi ogni bambino avrà una borraccia di metallo portando il consumo della plastica quasi a zero.

“Un insegnante colpisce per l’eternità; non si può mai dire dove la sua influenza si ferma (Henry Brooks Adams). Inizio con questa dedica più che appropriata per il meraviglioso team che ha accompagnato la vita di mio figlio per i primi 5 anni di scuola… Insegnare è toccare una vita per sempre e crescere ed imparare con voi è stata un’avventura entusiasmante… I maestri Angelina, Silvia e Martino sono degli idealisti infaticabili che cercano sempre di rendere il mondo migliore… Dobbiamo ricordarlo e con riverenza ringraziarli”.

“Ho così appoggiato con entusiasmo il loro progetto per un mondo plastic free perchè il nostro piccolo paese possa essere da esempio, ma soprattutto per dare continuità agli ideali in cui credono per i nostri figli queste persone meravigliose” afferma la mamma donatrice.

Gli insegnanti e i bambini ringraziano per la donazione e si impegnano a contribuire ad un mondo senza plastica.