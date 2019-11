Borgio Verezzi, al via la nuova stagione invernale del teatro Gassman

Borgio Verezzi. Dopo alcuni anni con le luci spente, il teatro “Gassman” di Borgio Verezzi è pronto a riaccendere i riflettori sul grande spettacolo.

Teatro, musica e danza: grazie alla direzione artistica di Luca Malvicini e l’organizzazione tecnica della I.So THeatre, il teatro “Gassman” – funzionalmente rinnovato – torna alla ribalta con un calendario ricco di produzioni artistiche di livello. Da Anna Mazzamauro a Barbara De Rossi, saranno tantissimi i nomi celebri del mondo dello spettacolo che si esibiranno sul palco.

I prezzi degli abbonamenti, inoltre, sono davvero convenienti. Si parte da 50 euro per l’abbonamento relativo agli spettacoli di danza sino ad arrivare ad un massimo di 100 euro per quello della prosa. Visto l’imminente inizio della stagione e data l’alta qualità degli spettacoli in programma, non fatevi sfuggire l’occasione di portarvi a casa un abbonamento completo, che, non essendo nominale, potrà anche essere ceduto ad altre persone.

L’amministrazione comunale di Borgio Verezzi ha accolto con entusiasmo il ricco e variegato programma della stagione invernale del teatro “Gassman”. Il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino vede in questa stagione un’importante opportunità per tutti i cittadini, a partire dai borgesi: “Il programma è vario, divertente e stimolante, i prezzi ragionevoli e contenuti; il teatro è accogliente, invita ad uscire dalla routine, dal dialogo superficiale dei social, invita a vincere la pigrizia e ad immergersi nella vita e nelle emozioni, il teatro Gassman poi è facilmente raggiungibile, e nei dintorni sono presenti diverse aree in cui parcheggiare”.

Non mancano, quindi, gli ingredienti per una nuova e grande stagione invernale. Un’offerta varia, pensata per un pubblico trasversale, che parte dai più piccoli sino ad arrivare ad un target più maturo. La nuova stagione invernale del teatro “Gassman” partirà l’8 novembre e terminerà con l’ultimo spettacolo in programma ad aprile.