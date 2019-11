Borghetto, un “ladro notturno” ruba i ciclamini nella fioriera di piazza Gramsci

Borghetto Santo Spirito. Sono durate meno di tre giorni le nuove piantine che decorano l’ex vasca (convertita in fioriera) di piazzale Gramsci a Borghetto Santo Spirito.

La notte scorsa, infatti, qualcuno si è portato via alcuni dei ciclamini rossi e bianchi piantati dall’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa.

Il quale commenta la notizia con una certa amarezza con un laconico post sulla pagina Facebook del Comune: “Solo pochi giorni fa abbiamo addobbato le ex vasche di piazza Gramsci con ciclamini rossi e bianchi pagati con i soldi di tutti i contribuenti. Oggi hanno iniziato a rubarne alcuni. Per fortuna, grazie al senso civico di alcuni residenti, questi gesti inqualificabili non rimarranno impuniti”.

Alcuni abitanti della zona, infatti, hanno immortalato il “ladro notturno”, all’apparenza una donna, in un filmato.



Il video è stato consegnato alle autorità comunali, che ora effettueranno gli accertamenti del caso e procederanno con le eventuali sanzioni.