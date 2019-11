Borghetto Santo Spirito, iniziative nell’ambito della Settimana Nati per leggere

Borghetto Santo Spirito. E’ in programma dal 16 al 24 novembre 2019 la settimana nazionale di Nati per Leggere, progetto nato per promuovere e stimolare la lettura fin dall’infanzia. La Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito, Presidio di Nati per Leggere, ha organizzato per l’occasione alcune iniziative pensate sia per i bambini che per le famiglie.

Con il sostegno della Fondazione Vacca di Borghetto S. Spirito, la Biblioteca realizzerà i seguenti appuntamenti dedicati ai bimbi e alle famiglie, per favorire la conoscenza di buoni libri e la pratica della lettura:

Sabato 16 Novembre, alle ore 15,00, presso la Biblioteca Civica, incontro per bambini 0/6 anni e Genitori, dal titolo “Coccole di parole”, per illustrare ai genitori il progetto ed i testi raccomandati da Npl, che sono disponibili in Biblioteca per il prestito e la consultazione e poi leggere insieme tanti libri, che “abbracciano”;

Mercoledì 20 e giovedì 21 Novembre, alle ore 10,30, presso la Scuola dell’Infanzia, si svolgeranno gli incontri “Storie con le gambe corte”. La Biblioteca svolgerà due sessioni di incontri, dedicati ai bimbi delle varie età della Scuola dell’Infanzia, per permettere la più ampia partecipazione da parte di tutti. Gli Insegnanti potranno inoltre usufruire sia del materiale informativo sul progetto, che dei libri che verranno scelti e condivisi, per poi rimanere alcune settimane a disposizione dei bambini a scuola.

Venerdì 22 Novembre, alle ore 16,00, presso il Nido d’Infanzia, si terrà l’incontro “Le parole che abbracciano”, Incontro e letture ad alta voce con i genitori e i bambini.

L’iniziativa riprende l’esperienza dello scorso anno per condividere le “buone pratiche” suggerite da NPL per favorire l’amore per la lettura, in uno scambio vicendevole di sensazioni tra bambino e genitore.

Per tutta la settimana in Biblioteca: distribuzione di materiale informativo NPL, omaggio NPL ai bambini nuovi iscritti.