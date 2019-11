Borghetto piange nonna Orsola Sala Danna: aveva 101 anni

Borghetto Santo Spirito. Il 6 maggio 2018 aveva festeggiato 100 anni di vita e oggi, all’età di 101 anni, la signora Orsola Sala Danna, cittadina ultracentaria di Borghetto Santo Spirito, si è spenta.

In occasione della cifra tonda, poco più di un anno fa, erano stati tanti i messaggi di auguri arrivati alla nonna borghettina, che in quell’occasione ricevette anche la visita del primo cittadino Giancarlo Canepa e dell’ex assessore alle politiche sociali Ester Cannonero.

Dopo 101 primavere, quest’oggi, la scomparsa. “A darne l’annuncio – si legge nel necrologio – i nipoti, la cara Anna unitamente ai parenti tutti”.

I funerali avranno luogo Venerdì 22 c.m. alle ore 15 nella Parrocchia Santuario di S. Antonio in Borghetto S.S. Il Santo Rosario verrà recitato Giovedì 21 c.m. alle ore 18 nell’ abitazione dell’ estinta in via Termini Imerese 2/7 in Borghetto Santo Spirito.Dopo la funzione la cara salma proseguirà per l’ ara crematoria.

Nella cittadina rivierasca sono ben otto gli ultracentari. Una di loro ha spento addirittura 106 candeline.