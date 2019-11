Boissano, allarme per famiglia bloccata in casa dall’acqua: allertati i soccorsi

Boissano. Situazione critica anche quella che si registra a Boissano, alle spalle di Loano, dove una famiglia ha vissuto attimi davvero difficili.

La pioggia copiosa e battente ha fatto accumulare un enorme quantitativo d’acqua, che ha letteralmente allagato il terrazzo e le zone limitrofe all’abitazione impedendo di fatto alla famiglia di muoversi.

Sul posto per sbloccare la situazione, in via Pozzo 25, si è recata una squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure, che in breve tempo è riuscita a riportare la situazione ad apparente normalità, senza alcuna conseguenza per gli occupanti.

Questa mattina situazione analoga ad Albenga, dove un uomo è stato fatto evacuare da casa sua, a San Fedele, dalla Protezione Civile.