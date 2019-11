Genova. Seconda vittoria stagionale per l’AB Genovese; è arrivata, proprio come la prima due settimane prima, con il minimo scarto. Questa volta a farne le spese è il temibile Mondovì.

I genovesi in classifica raggiungono a quota 4 punti l’Andora, incappata in una sconfitta molto pesante sui campi del Bra. Ora le due compagini della Liguria condividono la settima posizione.

Nel corso della partita tra Genovese e Mondovì, il giocatore ospite Federico Gasco ha stabilito il nuovo record del mondo di tiro di precisione senior con 38 punti. Il precedente record apparteneva a Mauro Bunino con 34.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Bra – Andora 23-4

Combinato: R. Caviglia – G. Freccero 25-18

Prima coppia: A. Mana / F. Bertolusso – G. Morotti / G. Gottardo 11-0

Primo individuale: C. Abate – M. Morotti 11-8

Terna: M. Spruglioli / A. Mamino / G. Gastaldi – A. Cappato / L. Armato / R. Rossi 11-9

Staffetta: C. Fasano / L. Balla – S. Sciutto / G. Gandalino 20/26, 23/28, 43/54 – 23/28 24/28 47/56

Primo tiro precisione: R. Caviglia – G. Freccero 28-1

Secondo tiro precisione: F. Bertolusso – G. Gottardo 16-11

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Bra – Andora 1-0

Tiro progressivo: L. Balla – S. Sciutto 33/45 – 35/48

Tiro progressivo: C. Fasano – G. Gandalino 33/45 – 31/40

Seconda coppia: A. Mamino / A. Mana – N. Rossi / S. Sciutto 11-6

Terza coppia: L. Balla / L. Castellino – S. Rossino / G. Gottardo 11-10

Secondo individuale: R. Caviglia – R. Rossi 11-3

Terzo individuale: F. Bortolusso – N. Gallizia 11-6

AB Genovese – Mondovì 14-13

Combinato: A. Dondero – C. Negro 26-20

Prima coppia: A. Rossi / M. Ginocchio – G. Parena / S. Zunino 3-7

Primo individuale: F. Vaccarezza – F. Gasco 3-11

Terna: P. Cambiaso / S. Del Bene / E. Piccardo – C.R. Lucco / G. Gilemi / G. Cavallo 11-7

Staffetta: R. Foppiano / M. Saettone – G. Bertotti / L. Peano 19/27, 26/28, 45/55 – 24/28 21/29 45/57

Primo tiro precisione: A. Rossi – C. Negro 17-25

Secondo tiro precisione: T. Micheli – F. Gasco 16-38

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Mondovì 0-1

Tiro progressivo: L. Caviglia – G. Bertotti 32/48 – 34/48

Tiro progressivo: M. Saettone – L. Peano 43/44 – 41/50

Seconda coppia: E. Piccardo / M. Levaggi – G. Parena / S. Arcilasco 9-9

Terza coppia: A. Rossi / S. Del Bene – F. Gasco / G. Gilemi 11-1

Secondo individuale: A. Dondero – C. Negro 11-3

Terzo individuale: T. Micheli – C.R. Lucco 11-5