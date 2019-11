Bilancio molto positivo per il Mondiale giovanile bocce ad Alassio

A poco più di un mese dal Mondiale Giovanile under 18 e 23 di bocce, specialità volo, gli organizzatori dell’evento di Alassio hanno potuto fare il punto su quanto si è visto dal 24 al 28 settembre anche virtù dell’impatto sul pubblico e i media. Oltre 15 mila visualizzazioni della pagina Facebook con più di 500 like. Inoltre il sito di alassio.2019 e boccealassio.it, hanno impattato oltre 25 mila pagine visitate.

Non solo perché il bilancio racconta anche di una sintesi di RaiSport alle quali si aggiungono le emittenti private locali liguri nonché a web journal e siti più in generale. Ora l’obbiettivo è fra poco meno di un anno per il Mondiale femminile organizzato sempre dal Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio dal 22 al 26 settembre 2020 e che vedrà la presenza di 16 Paesi da tutto il mondo.

L’appuntamento iridato di inizio autunno non sarà però l’unico del 2020 con lo sport bocce ad Alassio. Come di consueto la Città del Muretto sarà capitale di questa disciplina anche ad inizio primavera. Prendete nota delle date (si tratta delle due settimane che precederanno la Pasqua) e non prendete impegni:

– sabato 28 e domenica 29 marzo: Final Four Serie A maschile e femminile;

– da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile: 2a Settimana Festival delle Bocce;

– sabato 4 e domenica 5 aprile: 67a Targa d’oro Città di Alassio.