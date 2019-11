Benveduti in visita a Piaggio Aerospace: “Tempi brevi e la definizione di una politica industriale nazionale”

Villanova d’Albenga. “Per Piaggio Aerospace servono tempi brevi per la definitiva messa in sicurezza dell’operatività corrente e una chiara definizione dei binari di politica industriale nazionale sui quali indirizzare l’azienda, anche nello scenario di una cessione”. È questa la linea tracciata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, durante l’incontro con sindacati prima e con il commissario straordinario di Piaggio Aerospace poi, alla visita odierna presso lo stabilimento di Villanova d’Albenga che ha seguito quello avvenuto poco prima alla Bombardier di Vado Ligure.

“Sono preoccupato della totale assenza, nell’attuale governo, di qualsiasi idea di progettazione a medio-lungo termine – ammette Benveduti – Le competenze e la tecnologia di Piaggio Aerospace sono un primato nazionale e siamo convinti che a queste persone, debba essere offerto un futuro e una visione strategica che traguardi investimenti da qui ai prossimi vent’anni. Il commissario straordinario Nicastro ha sinora svolto un egregio lavoro, portando a casa investimenti per 766 milioni di euro, e stabilizzando di fatto l’azienda in vista del bando di vendita”.

“Come Regione, abbiamo il dovere di batterci a Roma, per far sì che nel futuro di Piaggio venga garantita la piena occupazione, il presidio territoriale, la collaborazione con Laerh e la definizione di un piano industriale che stia in piedi a lungo” conclude l’assessore.