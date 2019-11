Alassio. Continua l’azione di contrasto, da parte dei carabinieri della stazione di Alassio, allo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel ponente savonese.

Le indagini avviate a seguito all’arresto di ieri, sul conto dei due giovani alassini, hanno permesso di identificare un’altra persona che era parte attiva del gruppo. E’ un familiare di uno dei due fermati che, in concorso con loro, contribuiva nell’attività di smercio della sostanza stupefacente.

Foto 2 di 2



La perquisizione che è stata operata nella giornata di ieri, mentre era in corso il processo per direttissima a carico dei due giovani, ha permesso di trovare a casa del loro familiare quasi un etto di sostanza stupefacente, suddivisa tra marijuana e hashish, quattro bottiglie di liquore artigianale contenente marijuana, 11 barattoli contenenti alcool e marijuana in infusione.

L’intuito di un carabiniere del Nucleo operativo della Compagnia di Alassio ha indirizzato “la curiosità” e l’attenzione dei militari dalle parti di Imperia, dove l’uomo era solito andare e i cui movimenti strani e sospetti non sono passati inosservati.

Anche nella sua barca, ben occultata, è stata trovata della droga che è stata sequestrata. L’uomo, un 60enne alassino, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Questa mattina avrà luogo l’udienza di convalida.

Leggi anche droga Evade dai domiciliari per spacciare, arrestato ad Alassio insieme alla compagna

Entrambe le operazioni sono state coordinate dal luogotenente Claudio Parodi, da poco al Comando della stazione Carabinieri di Alassio. Il presidio del territorio continua da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio che, negli orari sensibili, nelle zone nevralgiche, dispiegheranno nell’ambito territoriale di competenza, pattuglie a piedi, pattuglie automontate, affiancate dal personale del nucleo operativo e radiomobile.