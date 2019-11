Loano. Ottima prova dei ragazzi del Basket Loano Garassini, che tra le mura di casa riescono a centrare la seconda vittoria consecutiva, la quarta in cinque giornate di questo campionato di Serie D. Ne ha fatto le spese l’Aurora Basket Chiavari, battuta con 15 lunghezze di scarto.

Partenza forte dei loanesi che vanno sull’11 a 2 in pochi minuti, costringendo il coach avversario a chiamare time-out, dal quale gli ospiti ne escono più aggressivi. I ragazzi di coach Taverna, come spesso accade, si fanno sorprendere ed andando ad intermittenza sia in attacco che in difesa non riescono a piazzare un vero e proprio break, arrivando all’intervallo in vantaggio di 12 punti.

Il secondo tempo è un monologo loanese: il quintetto locale, grazie ad una difesa più concentrata e ad una maggiore verve offensiva, riesce ad allungare e gestire il vantaggio arrivando alla fine con il tabellone luminoso del Palagarassini che recita 84-69.

Coach Alessandro Taverna commenta: “Importante mantenere la concentrazione, la settimana prossima affronteremo l’Auxilium in una partita dove dovremmo essere intensi per tutti i quaranta minuti“. L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 18,30 nella palestra di via Cagliari a Genova.

In classifica il Loano Garassini è secondo con 10 punti, a 2 lunghezze dall’Athletic Genova capolista che ha giocato una partita in più e proprio ieri ha conosciuto la prima sconfitta. L’Auxilium è terzo, 2 punti sotto i loanesi.

Il tabellino del Basket Loano: Bussone 20, Giulini, Borgna 23, Volpi 13, Tassara 14, Fumagalli 2, Giromini 1, Vaccarezza 10, Panizza, Scarrone 1, Notari.

Nella foto: Alessio Volpi si immola verso canestro