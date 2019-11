Loano. Domenica 3 novembre, nella partita valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D, è arrivata la prima sconfitta stagionale per i loanesi, contro i ben più esperti avversari dell’Athletic Genova.

Nella palestra di via Allende, primi due quarti con la giusta intensità difensiva da parte del Loano, riuscendo a limitare le azioni offensive dei locali, e buone spaziature in attacco. Gli ospiti arrivano all’intervallo lungo sopra di 6 punti.

Al rientro dagli spogliatoi la zona avversaria fa perdere il ritmo di gioco ai loanesi, che non riescono più a recuperare subendo un netto parziale che permette ai genovesi di allungare, fino a chiudere sul 77-61.

L’Athletic Genova vola in vetta a quota 10 punti; il Loano Garassini è secondo a 6. Domenica 10 novembre alle ore 18,30 i loanesi riceveranno l’Ospedaletti.

Coach Alessandro Taverna commenta: “Lavoreremo in settimana per capire cosa abbiamo sbagliato e per migliorare gli errori senza patemi ma con il motto testa bassa e lavorare”.

Il tabellino del Basket Loano: Bussone 19, Giulini 8, Volpi 4, Tassara 5, Cacace 9, Borgna 8, Fumagalli 3, Altamura 2, Giromini 2, Vaccarezza, Notari.

Nella foto: Bussone al tiro