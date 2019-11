Baseball, esperienza in terra francese per gli Under 15 della Cairese

Cairo Montenotte. Gli Under 15 della Cairese, in trasferta in Francia, hanno chiuso la stagione outdoor partecipando alla terza edizione della Cavigal’s Cup a Nizza.

La manifestazione prevedeva un girone di qualificazione all’italiana e le finali; hanno preso parte all’evento Cavigal, Marseille, Valbonne, Cairese e Furie Azzurre.

La squadra valbormidese ha ben figurato esprimendo un buon gioco anche nelle sconfitte, sicuramente convincente in difesa a partire dal monte di lancio dove oltre alle conferme dei partenti Bussetti, Franchelli, Buschiazzo, Satragno si sono ben comportati anche gli esordienti nel ruolo Garra e Bruno. Positivo il ritorno dietro al piatto di Leoncini e Poddine, in campo esterno spettacolari le eliminazioni al volo di De Bon seguito ruota da Rozio e Baisi; in fase offensiva Andrea Torterolo e Davide Torterolo sono risultati i più produttivi; da sottolineare la bella valida da due basi di Raddi.

Esperienza decisamente positiva come sottolineano i tecnici biancorossi “Siamo soddisfatti della prestazione della squadra, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare nuove soluzioni per la stagione 2020 e i ragazzi hanno risposto positivamente. Anche nelle due gare perse siamo rimasti in partita sino alla fine, al quarto inning con le basi piene e zero eliminati ci è mancata un po’ di convinzione, che ha fatto la differenza”.

“Al di là del bilancio agonistico – concludono – resta il piacere di aver ampliato le amicizie. Complimenti alla società del Cavigal per l’ospitalità e l’organizzazione e già si pensa a prossime esperienze comuni per la prossima stagione. Ora ci si precipita nella stagione indoor e domenica a Fossano si parte“.

I risultati dei valbormidesi:

Furie Azzurre – Cairese 3-1

Cairese – Valbonne 8-2

Marseille – Cairese 0-4

Cavigal – Cairese 1-4

Furie Azzurre – Cairese 2-0

La classifica finale: 1° Furie Azzurre, 2° Cairese, 3° Cavigal, 4° Marseille, 5° Valbonne.

Nella foto sopra: la formazione cairese

La premiazione della Cairese

La locandina del concentramento di domani a Fossano