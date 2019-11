Baseball, Cairese: parità in amichevole con l’Antibes

Cairo Montenotte. Chiusura di stagione per la formazione seniores della Cairese che, approfittando della bella giornata di sole, si è misurata con la compagine francese del Baseball Antibes dando vita ad una doppia amichevole.

Le due formazioni si sono divise la posta in palio vincendo una partita a testa. Le due sfide sono state avvincenti e ricche di belle giocate tanto che gara uno in parità nei tempi regolamentari e si è protratta per tre extra inning prima di consacrare il vincitore. Obiettivo della giornata: salutare il campo prima di iniziare in palestra la preparazione per la stagione 2020.

Ultimo impegno outdoor anche per l’Under 15 cairese, impegnata a in Francia al Torneo Cavigal Cup 2019 di Nizza sabato 9 e 10 domenica 10 novembre, prima di tuffarsi nella seconda fase della Coppa Piemonte indoor.

Con gli allenamenti in palestra, iniziano anche i corsi per l’inserimento di nuovi praticanti nel team del Baseball Club Cairese.

