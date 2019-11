Bardineto. Gravissimi disagi a Bardineto a seguito degli eventi alluvionali in corso dalla serata del 22 novembre con piogge continue e incessanti e con gravi ripercussioni sulla rete idrologica e sulle infrastrutture viarie e di comunicazione.

“Sta assumendo contorni emergenziali la mancanza di corrente elettrica dalle ore 4.00 di una grossa parte (50% circa) dell’abitato (zona Strada, via Mazzini, località Castello, località Crosa e località Frascheri) con persone senza possibilità di riscaldamento e con temperature vicine allo zero, senza contare attività commerciali rimaste al buio con apparecchiature non funzionanti: pesanti conseguenze derivanti dal black out” afferma il sindaco Franca Mattiauda, impegnata in una serie di sopralluoghi sul territorio comunale.

“Si richiede intervento per immediata attivazione da parte di Enel Distribuzione (già contattata da parte di questa amministrazione tramite numeri di emergenza e segnalazione guasti) con ottenimento di sole risposte canoniche di attivazione delle squadre disponibili”.

“Si segnala l’impossibilità di registrare correttamente le comunicazioni a causa del blocco del server comunale” conclude il primo cittadino.

In questo momento sono arrivati i gruppi elettrogeni, in attesa del personale Enel per l’attivazione dell’energia elettrica provvisoria.