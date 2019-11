AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE L’INCARICO DI PROGETTAZIONE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’UPASV (UNIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI DI SAVONA) AL BANDO DEL GAL “VALLI SAVONESI”

Progetto Integrato Experience

INTERVENTO 16.3.39 – Cooperazione della filiera turistica

La Misura “M16.03 – Cooperazione della filiera turistica”, considerata nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Più valore all’entroterra” del GAL “Valli Savonesi”, ha lo scopo di sostenere la formazione di un gruppo di cooperazione finalizzato a promuovere, organizzare e gestire l’Intervento 16.03.39 (Progetto Integrato) della strategia GAL denominato “Experience”.

Pubblicato il 4/11/2019 Dal 4/11 al 12/12/2019

Nell’ambito della sua programmazione l?UPASV hadeciso di proporsi quale capofila del gruppo di cooperazione in oggetto e quindi di avvalersi di risorse comunitarie per contribuire allo sviluppo e al finanziamento di iniziative ed investimenti da realizzare sul territorio riguardanti la promozione turistica attraverso il bando pubblicato dal GAL Valli Savonesi “Regione Liguria – PSR 2014-2020 Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull’ Intervento 16.3.39 – Cooperazione della filiera turistica nell’ambito del PSR 2014-2020”, pubblicato in data 4/11/2019,

Pertanto l’UPASV intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di progettazione sino al livello necessario per la partecipazione al Bando suddetto.

Stazione appaltante: UPASV Via Orefici, 2/3 17100 Savona pec Incarico professionale relativo all’attività di progettazione per la partecipazione al bando: presentazione di domande di sostegno a valere sull’ Intervento 16.3.39 – Cooperazione della filiera turistica nell’ambito del PSR 2014-2020; Importo presunto complessivo del servizio: non determinabile Procedura di gara: Affidamento diretto ex art 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 previa raccolta di manifestazioni di interesse e curricula Fonte di finanziamento: bilancio UPA

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di professionisti interessati tra cui individuare l’affidatario dell’incarico di progettazione per la partecipazione al bando“Regione Liguria – PSR 2014-2020 Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull’ Intervento 16.3.39 – Cooperazione della filiera turistica nell’ambito del PSR 2014-2020”.

DESCRIZIONE DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto l’attività progettuale necessaria per la partecipazione a bando pubblicato dal GAL Valli Savonesi – Progetto Integrato Experience – Intervento 16.03.39 – Cooperazione della filiera turistica.

prestazioni richieste:

Consulenza relativa al progetto di creazione del nuovo modello di distribuzione agro-alimentare, al sistema di rapporti tra i soggetti partecipanti, alle iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti; Partecipazione ad incontri con i partecipanti per la presentazione del progetto; Consulenza per l’organizzazione del gruppo di cooperazione (GC) individuando i fabbisogni e gli obiettivi dei partecipanti; Verifica ed ottimizzazione del raggiungimento degli obiettivi del bando e delle sottomisure attivabili; Consulenza specialistica per la redazione di Accordo di cooperazione, propedeutico alla stesura di specifico contratto di Rete di Imprese Supporto specialistica attinente alla stesura del Regolamento Interno al Gruppo di cooperazione; Supporto per individuazione degli obiettivi di progetto ed assistenza al gruppo di cooperazione per la determinazione degli indirizzi di collaborazione del progetto; Rendicontazione del finananziamento ricevuto e rendicontazione dei singoli propgetti

TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’incarico deve essere svolto entro il giorno prima della scadenza del bando

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Professionisti possono chiedere di essere invitati a partecipare presentando domanda in carta semplice con allegato il curriculum professionale.

Le domande devono essere inviate a:

Spett.le UPASV via orefici 2/3 17100 Savona o via pec: upaservice1@pec.it

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione.

Il plico contenente la domanda deve recare l’indicazione del mittente, il suo indirizzo e la dicitura “Manifestazione di interesse per Progettazione Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull’ Intervento 16.3.39 – Cooperazione della filiera turistica nell’ambito del PSR 2014-2020”. Per l’invio a mezzo PEC le informazioni dovranno essere inserite nell’oggetto del messaggio e il plico firmato digitalmente.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

dei curricula,l’UPASV a seguito di comparazione di curricula provvederà all’individuazione del professionista e lo inviterà a presentare la proposta progettuale di massima con relativa convenzione di incarico.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’UPA. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità per elaborare una proposta progettuale al fine della partecipazione al Bando in oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. L’Associazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’affidamento dell’incarico.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo negoziale.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet dell’associazione www.upasv.it e presso il quotidiano on line IVG.

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Carlo Scrivano

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura.

Savona 10.11.2019