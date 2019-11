Autostrade, i cantieri dall’11 al 17 novembre

Provincia. Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) nel territorio savonese

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento della sicurezza, dal km 101+700 al km 102+750 sud, fino al 31 dicembre 2019.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea.

– tra Spotorno e Savona dal km 52+770 al km 49+750 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Savona e Spotorno dal km 49+300 al km 51+460 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci.