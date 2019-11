Autostrade e viabilità nel caos, allarme Confcommercio: “A rischio gli acquisti di Natale”

Savona. E’ allarme totale per le ripercussioni economiche e di posti di lavoro in Liguria e nel savonese a seguito dell’isolamento viario, autostradale e stradale: dal comprensorio portuale, passando per gli industriali e il turismo, ecco la posizione di Confcommercio Savona, dove rimane forte la preoccupazione sui collegamenti e la mobilità anche in vista degli acquisti natalizi.

“Da anni sosteniamo che uno dei nodi che influenzano negativamente lo sviluppo dell’economia turistica della nostra provincia è la carenza delle infrastrutture che condiziona negativamente l’accesso alle località di mare e dell’entroterra” afferma il presidente provinciale Vincenzo Bertino.

“In questa situazione, nella quale si registra il collasso della viabilità autostradale, provinciale e statale, si può immaginare quali siano le preoccupazioni delle aziende che vivono grazie all’ospitalità e all’accoglienza di clienti provenienti in gran parte dalle regioni limitrofe, senza contare una mobilità bloccata e che impedisce di muoversi per gli acquisti, con enormi disagi per il tessuto commerciale e delle micro imprese del savonese“.

“Sperare in interventi tempestivi per “tamponare” la situazione è troppo poco, lo pretendiamo. Così come riteniamo che non sia più dilazionabile pensare di risolvere le problematiche con interventi alternativi alla viabilità consolidata, potenziando, ad esempio, i collegamenti su rotaia“.

“L’attenzione alla fragilità e la cura del territorio deve diventare una costante tutto l’anno e non solo una emergenza nei momenti di allerta o dopo le conseguernze nefaste del maltempo” conclude il presidente provinciale di Confcommercio.