Autostrade chiuse, Google Maps non è aggiornato: ecco come andare a Milano dal ponente savonese

Provincia. Il blocco della A26 potrebbe durare qualche giorno, ma più probabilmente saranno settimane. Ecco allora che muoversi da e per la Lombardia partendo dalla provincia di Savona diventa una vera e propria “caccia” al percorso migliore.

I navigatori satellitari come Waze e TomTom hanno immediatamente riportato la chiusura e al momento ne tengono conto nel calcolo del percorso; Google Maps invece (almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo) segnala l’evento ma ancora non genera un percorso alternativo, come se la nostra vettura potesse volare sopra la chiusura della A26.

Un primo percorso alternativo da Savona verso Milano potrebbe essere quello di salire da Varazze o da Cairo Montenotte verso Spigno e proseguire sulla SP30 in direzione di Acqui Terme, per poi prendere la A7 all’altezza di Ovada o direttamente ad Alessandria; ma anche questo percorso è impossibile dato che sono ben 3 gli eventi franosi che di fatto bloccano la SP30 e rendono impossibile questa soluzione.

Il percorso naturale, come scritto già ieri, è quello di dirigersi verso la A7, ma come prevedibile dalle prime luci dell’alba la A10 è intasata già tra Varazze ed Arenzano. Si dovrà uscire a Genova Aeroporto e raggiungere il casello di Genova Ovest e da qui incolonnarsi verso Serravalle sulla A7.

Un secondo percorso alternativo, solo per i mezzi leggeri, è quello di uscire al casello di Genova Prà e “arrampicarsi” sul Turchino, passando da Campo Ligure e riprendendo la A26 ad Ovada, in pratica il percorso della Milano Sanremo. Ma attenzione la strada è, ovviamente, già in tilt come dichiarato dal sindaco di Mele.

Ci sono infine altri due percorsi alternativi, in attesa che riapra la A6. Il primo è quello di passare dal colle di Cadibona, prendere la A6 in direzione Torino e quindi decidere se passare dalla A33, raggiungere Alba e Asti e da qui la A21 e proseguire quindi verso la A7 e poi in direzione Milano. Secondo Maps questa soluzione ci porterebbe ad essere a Milano in 3 ore e 40 minuti, contro le attuali 3 ore e 35 via Genova.

L’ultima possibilità che ci sentiamo di consigliare è di allungare il tragitto sempre sulla A6 sino a raggiungere l’allacciamento con la A21 e quindi direzione Piacenza sino all’A7 e da qui, finalmente, Milano. Rispetto alla precedente i tempi di percorrenza sono gli stessi, ma i km in più sarebbero 40.

La redazione di IVG sa che potrebbero esserci anche altri percorsi alternativi, ma viste le condizioni delle provinciali, non ci sentiamo di correre il rischio di finire bloccati nelle langhe per risparmiare 10 minuti di viaggio.