Albisola Superiore. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco gli occupanti dell’auto che, questa sera, è rimasta bloccata in un guado in via della Pace ad Albisola Superiore, nella zona della Ss334.

Secondo quanto accertato, intorno alle 19.15 di oggi l’auto (una Fiat 500) è rimasta bloccata nel bel mezzo dell’attraversamento. Gli occupanti, spaventati dall’acqua che li circondava e senza possibilità di rimettere in marcia l’auto (bloccata in diversi centimetri d’acqua) si sono ritrovati costretti ad allertare i soccorsi.

Foto 2 di 2



Sul posto sono subito intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Savona e Varazze, che dopo aver tratto in salvo i passeggeri del mezzo hanno “verricellato” l’auto riportandola all’asciutto.

Sul posto anche i militi della croce verde di Albisola, pronti a soccorrere gli eventuali feriti.