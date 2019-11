Bergeggi. A tempo di record l’Aurelia tra Bergeggi e Vado Ligure è stata riaperta già questa mattina. Il sindaco Roberto Arboscello aveva dichiarato “almeno una settimana per la messa in sicurezza del versante”, ma ora la viabilità è tornata regolare su entrambi i sensi di marcia.

L’azione di Anas è proseguita incessante, prima con lo sgombero di detriti e materiali dalla carreggiata, poi con il consolidamento della parete rocciosa, dalla quale era sceso anche un fiume d’acqua che aveva provocato allagamenti.

Ora il tratto è stato riaperto, anche se rimane il controllo e il monitoraggio della situazione e dopo un primo intervento in emergenza si dovrà ragionare per una messa in sicurezza più strutturale del versante sopra la statale. Anche perchè (vedi foto), è stata segnalata la presenza di una vera e propria cascata d’acqua che scende copiosa sulla carreggiata, che sta nuovamente allagando il tratto viario.

LA SITUAZIONE DA ANAS:

In Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia” permane la chiusura in due tratti ad Arenzano (km 546,700 e km 547,700) compresa la galleria “Pizzo”, a causa di due frane. Lungo la statale sono possibili rallentamenti per frane, smottamenti o allagamenti in vari punti del tracciato. Al momento si segnalano rallentamenti a Latte e Ventimiglia.

La strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” è chiusa per allagamento in entrambe le direzioni in località Zuccarello (dal km 16,800 al km 26,500).

Ulteriori rallentamenti a causa di frane sono presenti sulle statali 334 “del Sassello” in località Stella, sulla 456 “del Turchino” a Mele e sulla 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Ventimiglia.