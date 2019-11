Finale Ligure. “Abbiamo già avviato tale iniziativa, discussa informalmente con funzionari della società Autofiori: ci siamo confrontati con il senatore Paolo Ripamonti che ci ha contattati per avviare lui stesso tale richiesta formale in accordo con le amministrazioni locali. Stiamo confrontandoci quotidianamente con Anas e Autofiori per limitare al massimo i disagi”.

Così il vice sindaco finalese Andrea Guzzi sulla situazione dell’Aurelia per i movimenti franosi alla Caprazoppa, che hanno costretto allo stop della viabilità. Ieri, da parte della minoranza, era arrivata la richiesta del pedaggio gratis per la tratta Pietra-Finale.

E dopo le parole del vice sindaco è arrivata la risposta del gruppo “Persone al Centro”, che ieri aveva sollecitato la misura per il tratto autostradale gratis: “Nessuna critica, ma uno spunto di riflessione. Per quello che potevamo sapere e per le informazioni chieste, non eravamo a conoscenza di nessun interesse da parte dell’amministrazione sul tema. Scopriamo invece oggi di essere stati preceduti: ma non è una gara a chi ci arriva prima, si tratta del ben vivere dei nostri concittadini”.

“Ben lieta dell’ottimo rapporto e collaborazione tra il Senatore Ripamonti della Lega e la maggioranza. Essere rappresentati è importante. Mi spiace, invece, per la chiosa finale. La lettera al sindaco è stata protocollata ieri mattina, auspichiamo più collaborazione e confronto” conclude il gruppo di opposizione finalese.