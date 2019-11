Finale Ligure. Oggi il primo vero sopralluogo tecnico da parte del team di rocciatori incaricato da Anas per l’intervento di messa in sicurezza alla Caprazoppa di Finale Ligure, con l’Aurelia ancora chiusa alla viabilità e conseguenti disagi.

I tecnici specializzati hanno verificato le condizioni del masso principale distaccato, quello poco prima del distributore, provvedendo alla rimozione delle attuali reti metalliche per l’azione di disgaggio.

Più complicata la verifica nelle parti alte, dove sono stati evidenziati problemi in alcune rocce a circa 40-50 metri. Purtroppo, per ragioni di sicurezza, i rocciatori non sono potuti arrivare fino alla cima, a causa di un versante ancora troppo viscido e quindi rischioso.

Dunque si dovrà attendere ancora domani per una analisi completa della situazione e della stabilità o meno di tutta la parte rocciosa, compreso un altro masso pericolante dalla parte opposta della galleria verso Borgio Verezzi.

Solo una prima ricognizione.

Secondo quanto appreso, comunque, se domani verrà effettuato il disgaggio del primo grosso masso distaccato, con la rimozione dei materiali e il riposizionamento della rete metallica, si potranno fare valutazione su una prima riapertura almeno a senso unico alternato.

Per un ritorno alla normalità, invece, si dovrà ancora attendere, con tempistiche che potrebbero allungarsi.