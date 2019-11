Finale Ligure. Potrebbero allungarsi i tempi per la riapertura della via Aurelia a Finale Ligure dopo la chiusura decisa ieri pomeriggio per un movimento franoso all’altezza della Caprazoppa.

In queste ore è proseguita l’azione dei rocciatori prima della nuova ondata di maltempo prevista per domani. L’operazione prevede una azione di disgaggio, con la rimozione di alcune pietre e materiali, poi il ripristino delle reti metalliche.

Quanto alle tempistiche pare che la situazione sia peggiore del previsto, in quanto dalle verifiche tecniche e geologiche risulta che anche un altro masso di grosse dimensioni, nella parte di versante verso Borgio Verezzi, sia instabile.

Controlli sono stati eseguiti su varie porzioni della parete rocciosa, prima e dopo la galleria della Caprazoppa.

Dunque, anche in relazione all’allerta meteo di domani, potrebbero allungarsi i tempi di una riapertura del tratto di Aurleia: ad ora da Anas non sono arrivate comunicazioni in merito. Prosegue, quindi, la grave situazione di disagio e di conseguente caos della viabilità.

Per quanto riguarda la viabilità, per raggiungere da Borgio Verezzi Finale Ligure è necessario passare da Tovo San Giacomo, o, in alternativa, percorrere l’autostrada. Stasera, tuttavia, dovrebbe tornare percorribile la strada che collega Verezzi a Gorra dopo la frana in via Barilli dell’altra sera.